المصادقة على مشروع قانون الصلح الجزائي وتوظيف عائداته

المصادقة على مشروع قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته 58/2023 بــــــرمّته بـ126 نعم 03 إحتفاظ ودون رفض





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