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المصادقة على مشروع قانون الصلح الجزائي وتوظيف عائداته

Publié le Mercredi 17 Janvier 2024 - 16:29 قراءة: 0 د, 12 ث
      
المصادقة على مشروع قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته 58/2023 بــــــرمّته بـ126 نعم 03 إحتفاظ ودون رفض



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