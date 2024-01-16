فوز بوركينا فاسو على موريتانيا (1-صفر)

تغلب منتخب بوركينا فاسو على نظيره الموريتاني بنتيجة (1-صفر),اليوم الثلاثاء بملعب "السلام" ببواكي، لحساب الجولة الأولى للمجموعة الرابعة لكأس إفريقيا للأمم -2023 (المؤجلة إلى 2024) بالكوت ديفوار (13 جانفي-11 فيفري 2024).

وسجل الهدف الوحيد للمنتخب البوركينابي, بيرتران تراوري (د 90+ 5 عن طريق ضربة جزاء).

ولحساب نفس المجموعة, تعادل مساء أمس الاثنين, المنتخب الجزائري مع نظيره الأنغولي بنتيجة (1-1).

وبعد هذه الجولة تحتل بوركينا فساو المركز الأول برصيد 3 نقاط, أمام الجزائر و أنغولا (نقطة واحدة) بينما تتذيل موريتانيا الترتيب بدون رصيد.



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وخلال الجولة الثانية لنفس المجموعة المقررة يوم السبت 20 جانفي ببواكي, سيواجه المنتخب الجزائري نظيره البوركينابي (س 15) فيما تلعب موريتانيا ضد أنغولا (س 18).

ويتأهل إلى الدور ثمن النهائي صاحبا المركزين الأولين عن كل مجموعة رفقة أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في مجموعاتها من ضمن المجموعات الست لهذه النسخة من كأس أمم إفريقيا (كان-2023).