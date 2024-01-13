مالك الزاهي: إصدار القرار المتعلق بالترفيع في سقف مصاريف العلاج يوم الاثنين القادم

أفاد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، أمس الجمعة بالكاف، أنه سيتم يوم الاثنين المقبل إصدار القرار المتعلق بالترفيع في سقف مصاريف العلاج بالنسبة للمضمونين الاجتماعيين.



وأضاف مالك الزاهي، في تصريح اعلامي على هامش إعطاء إشارة انطلاق توزيع المساعدات الاجتماعية لفائدة العائلات محدودة الدخل، في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لمجابهة موجة البرد، أن هذا الترفيع من شأنه أن يلبي تطلعات المواطنين في مجال استرجاع المصاريف العلاجية على حد تعبيره.





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ولفت في ذات السياق الى أن الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية سيشرع بداية من أول شهر فيفري القادم في تقديم القروض لفائدة منظوريه وبنسب فائدة منخفضة وجدّ مقبولة حسب تقديره مشدّدا على أن هذا القرار يقيم الدليل على بداية تعافي الصناديق الاجتماعية من الأزمة التي كانت تتخبط فيها وعلى عزم الحكومة مزيد تفعيل دور الصناديق الاجتماعية سيما في مجال تقديم الخدمات المالية لفائدة منظوريها.