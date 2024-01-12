النادي الصفاقسي - قائمة شهير كمون تنسحب من السباق الانتخابي

اعلنت قائمة شهير كمون اليوم الجمعة انسحابها من انتخابات الهيئة المديرة للنادي الصفاقسي للمدة النيابية 2024-2026 المقررة يوم 20 جانفي الجاري.



وذكرت القائمة في بيانها انه تم اتخاذ هذا القرار "احتراما للمصلحة العليا للنادي الصفاقسي وتمكين القائمة المنافسة برئاسة عبد العزيز المخلوفي من تنفيذ وعودها برفع منع الانتداب في اقرب الاجال والقيام بانتدابات عديدة مثلما وقع تداوله في اوساط النادي".

وكانت القائمة تضم شهير كمون كرئيس واحمد المعزون كنائب رئيس اضافة الى عضوية محمد صحبي بوشكوة ومحمد علي سحنون ورياض كمون وفريد جردق وصابر العفاس ومحمد علي شورى.



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وبعد هذا الانسحاب، سيقتصر السباق الانتخابي على قائمة واحدة برئاسة عبد العزيز المخلوفي والتي تتالف من حسان شعبان كنائب رئيس الى جانب جوهر العذار وشكري السماوي ومحمد علي التومي وناجح تمر ومحمد خليف ومراد جراد ورفيق بن عرب ومهدي الغريبي كاعضاء.

