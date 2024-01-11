قفصة: ادراج معهد ابو القاسم الشابي المدينة ضمن شبكة المدارس المنتسبة لليونسكو

ادرج معهد ابو القاسم الشابي بقفصة المدينة، ضمن شبكة المدارس المنتمية لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" وذلك خلال فوزه في ملتقى منهج ريادة لرؤية جديدة للمدرسة التونسية من بين افضل 10 مشاريع تربوية مستوحاة من المبادئ العامة لأهداف التنمية المستدامة لليونسكو سنة 2030، وفق المنسقة بشبكة المدارس المنتسبة لليونسكو بقفصة رجاء مسعاوي.



واضافت مسعاوي في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، ان معهد ابو القاسم الشابي، شارك بمشروع تربوي بعنوان "تانيت رائدات ومؤثرات" بتوامة مع معهد الخوارزمي بسوسة، ويهتم المشروع التربوي بالهدف الخامس لليونسكو المتعلق بالمساواة بين الجنسين والهدف العاشر الذي ينص على الحد من أوجه عدم المساواة، واشارت إلى أن المعهد تحصل على الدرع من منظمة اليونسكو كمؤسسة تربوية منتمية لشبكة للمدارس المنتسبة لها.

وأوضحت مسعاوي انه انطلق تفعيل المشروع التربوي رسميا، بداية من شهر جانفي الجاري، وسيتضمن برمجة انشطة تربوية تثقيفية بالشراكة مع عدد من مكونات المجتمع المدني وممثلين عن إدارات جهوية أخرى، وبينت ان هذه الأنشطة ستكون داخل القسم وأخرى خارج اوقات الدرس عبر تأثيث مسرحيات واعداد احصائيات وتنظيم معارض للرسم وأنشطة موسيقية.



...



وأشارت مسعاوي إلى أن هذه الأنشطة ستخضع للتقييم والمتابعة من قبل مشرفين جهويين، يليها تقييم على المستوى الوطني من قبل اللجنة الوطنية لليونسكو.