البطولة العربية للسباحة للاواسط ...المنتخب التونسي يحرز 7 ميداليات من بينها ذهبيتان (اليوم الاول-منافسات الحصة الصباحية)

احرزت عناصر المنتخب التونسي للسباحة 7 ميداليات (2 ذهبية و2 فضية و3 برونزية) خلال الحصة الصباحية من منافسات اليوم الاول للبطولة العربية للاواسط التي تقام بالعاصمة القطرية الدوحة من 10 الى 15 جانفي الجاري.



وتوج بالميداليتين الذهبيتين رامي الرحموني في سباق 200م سباحة حرة في الفئة العمرية 13-14سنة ومنتخب التتابع مختلط (4 في 100م سباحة حرة) للفئة العمرية 13 و14 عاما.

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