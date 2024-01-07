اصابة الدولي الموريتاني عبد الله محمود بكسر مزدوج على مستوى ذراعه اليسرى وسيغيب عن "كان" كوت ديفوار 2024

أكدت فحوص طبية خضع لها الدولي الموريتاني عبد الله محمود مساء امس، تعرضه لكسر مزدوج على مستوى ذراعه اليسرى، خلال إصابته في مباراة المنتخب الموريتاني مع نظيره التونسي ، مساء السبت في رادس والتي انتهت بتعادل سلبي .



وافادت الجامعة الموريتانية لكرة القدم ان اللاعب عبد الله محمود سيباشر سيخضع لعملية جراحية . واعلنت عن سحب اسم اللاعب من قائمة منتخب موريتانيا المشارك في نهائيات كأس أفريقيا للأمم 2023

وفي سياق متصل كان حارس المنتخب الوطني الموريتاني باباكار ديوب، خضع منذ ثلاثة ايام بتونس، لعملية جراحية ناجحة، لترميم الرباط المتقاطع الأمامي للركبة اليسرى، بعد إصابته مع "المرابطون" في بداية التحضيرات في نواكشوط.



...



وسيغيب الحارس عن الملاعب لمدة تترواح ما بين ستة إلى سبعة أشهر.



وسيلعب منتخب موريتانيا في المجموعة الرابعة ضمن نهائيات كوت ديفوار 2024 مع منتخبات الجزائر وبوركينا فاسو وأنغولا.