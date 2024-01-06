-سبالينكا تواجه ريباكينا في نهائي بطولة برزبين للتنس

فازت المصنفة الرابعة عالميا إيلينا ريباكينا ( من قازاخستان ) على التشيكية الشابة ليندا نوسكوفا 6-3 و6-2 في بطولة برزبين الدولية التي تأتي ضمن الاستعداد لأستراليا المفتوحة لتصعد للمباراة النهائية التي ستواجه خلالها لاعبة روسيا البيضاء أرينا سبالينكا بطلة أستراليا المفتوحة في إعادة لمواجهتهما في نهائي البطولة الكبرى في ملبورن بارك العام الماضي.



وصعدت سبالينكا المصنفة الثانية عالميا للمباراة النهائية بعد الفوز على مواطنتها فيكتوريا أزارينكا 6-2 و6-4.





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وبعد الفوز على ريباكينا في نهائي استراليا المفتوحة العام الماضي خسرت سبالينكا أمام ريباكينا في نهائي بطولة إنديان ويلز وفي دور الثمانية ببطولة بكين قبل أن تفوز على لاعبة قازاخستان في أخر مواجهة جمعت بينهما وكانت في البطولة الختامية للسيدات.

وعن المواجهة المرتقبة مع ريباكينا غدا الأحد قالت سبالينكا "أحب اللعب في مواجهة إيلينا.

"دائما تكون المواجهة من نوعية عالية. وأتمنى أن نشهد معركة كبيرة غدا وأنا حقا أتطلع لذلك."

وإذا فازت سبالينكا على ريباكينا غدا فإنها ستعزز سجل انتصاراتها الحالي على منافستها وهو 5-2 (لصالح لاعبة روسيا البيضاء) وستحصل على أول لقب في العام الحالي قبل الدفاع عن لقب أستراليا المفتوحة التي ستقام خلال الفترة ما بين 14 و28 جانفي الجاري.