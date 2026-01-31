سفارة جمهورية الصين الشعبية بتونس تحتفل بعيد الربيع والسنة الصينية الجديدة (سنة الحصان)

كلمة السفير الصيني



انتظم مساء اليوم السبت بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة عرض فني احتفالي، نظمتهاحتفاء بحلولواستقبال، وذلك في إطار تظاهرةوسجلت هذه الأمسية الاحتفالية حضور، إلى جانب عدد من السفراء المعتمدين بتونس وشخصيات ثقافية ودبلوماسية، فضلا عن أفراد من الجالية الصينية المقيمة بتونس وعدد كبير من التونسيين الذين أقبلوا للاطلاع على الثقافة الصينية.وفي كلمته الافتتاحية، رحّببالحضور، معربا عن سعادته بمشاركتهم الاحتفال بعيد الربيع، الذي يُعدّ أهم الأعياد التقليدية في الصين ويرمز إلى. وأوضح أن هذه المناسبة تشهد في الصين طقوسا متوارثة، من تقديم القرابين للسماء والأرض والأسلاف، وتبادل التهاني بين الأهل والأصدقاء والجيران، والدعاء بحسن الطالع في العام الجديد.وأشار السفير إلى أن، ما جعله عيدا مشتركا بين شعوب العالم، مؤكدا أن الاحتفال به في تونس يعكسبين البلدين.وذكّر بأنه في العام الماضي تمّت استضافة حرفيين وفنانين وطهاة من مدينةجنوب غرب الصين، فيما تستضيف تونس هذا العام فنانين منالواقعة شمال غرب الصين.وأوضح وان لي أنتُعدّ محطة محورية على، وتزخر بتراث إنساني عالمي، من أشهره، بما تحمله من جداريات ومخطوطات ثمينة تمثل ذروة الفن البوذي الشرقي. وأضاف أن هذه الجداريات والرقصات والموسيقى، التي ظلت مطمورة في الزمن لقرون طويلة، تعود إلى الحياة على الركح في عرض فني متناغم يجسدكما أبرز السفير أهمية سنةالتي تتزامن مع، مشيدا بمكانة تونس بوصفها صديقا وشريكا مهما للصين، وبلدا ذا حضارة عريقة تربط بينوأكد تقاطع الرؤى بين البلدين في القضايا الحضارية، انسجاما مع المبادرة التي طرحها الرئيس الصينيحول، والداعية إلى صون جذور الحضارات القديمة مع الابتكار والتجديد وتعزيز الحوار والتعاون من أجل السلام العالمي والتنمية الإنسانية.وعبّر السفير عن أمله في أن يتيح هذا العرض للجمهور التونسي فرصة أعمق للتعرف إلى الصين وثقافتها، وأن يمنح أفراد الجالية الصينية شعورا بدفء الوطن، متوجها بالشكر إلىوإدارةعلى دعمهما وتعاونهما، ومؤكدا تطلعه إلى مزيد توطيدبين تونس والصين.وإثر كلمة السفير، تابع الجمهور عرضا فنيا راقيا قدّمته، التي تُعدّ من أبرز الفرق الصينية المعروفة بالتزامها الراسخ بالمحافظة على التراث الموسيقي والفني الأصيل للصين، وإعادة تقديمه في صياغات إبداعية معاصرة تحترم روحه وجذوره التاريخية.وتميّز العرض بتقديم مجموعة من القطع الموسيقية التقليدية باستخدام، إلى جانب لوحات راقصة مستوحاة من الفولكلور الشعبي جسّدت مشاهد من الحياة اليومية والطقوس الاحتفالية والأساطير المتوارثة، عكستواختُتم العرض بمقطع موسيقي عبّر عن، حيث قدّمت الفرقة مقطوعة خاصة عزفت خلالها الأغنية التونسية الشهيرةللفنانة الراحلةباستخدام آلات موسيقية صينية تقليدية، وهو ما لقي تفاعلا وإعجابا كبيرين من الجمهور لما حمله من رمزية جمعت بين التراث الموسيقي التونسي وروح الآلات الصينية.ويُعدّ الاحتفال بعيد الربيع الصيني، المعروف أيضا برأس السنة الصينية، من أقدم وأهم الأعياد التقليدية في الصين، إذ يرمز إلى، ويجسّد قيما إنسانية كونية تقوم على. وترتبط هذه المناسبة بطقوس فنية وثقافية متجذّرة تناقلتها الأجيال، تحتل فيها الموسيقى والرقصات الشعبية مكانة أساسية كأدوات للتعبير عن الهوية الثقافية الصينية وحفظ الذاكرة الجماعية.ويأتي تنظيم هذا العرض في إطارالتي تجمع تونس وجمهورية الصين الشعبية، والتي تعود جذورها إلى، تاريخ إرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث كانت تونس من بين أوائل الدول الإفريقية التي بادرت بإقامة علاقات رسمية مع هذا البلد الصديق، في مسار ما يزال يتعزز عبر الحوار والتعاون والتبادل الثقافي بين الشعبين.