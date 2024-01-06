الامريكية غوف تهزم نافارو وتصعد لنهائي أوكلاند للتنس

تأهلت الأمريكية كوكو غوف حاملة اللقب للمباراة النهائية في بطولة أوكلاند للتنس التي تأتي ضمن الاستعداد لبطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي بعد فوزها على مواطنتها إيما نافارو 6-3 و6-1 في نصف النهائي اليوم السبت.

وبكل جدارة تفوقت غوف المصنفة الثالثة عالميا وبطلة أمريكا المفتوحة على نافارو لتضمن الظهور في مباراة اللقب في مواجهة الصينية وانغ شيو أو إيلينا سفيتولينا غد الأحد.

وستلتقي وانغ مع الأوكرانية سفيتولينا في وقت لاحق اليوم السبت.





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وقالت غوف بعد الفوز والتأهل "بالتأكيد هذه بداية طيبة لمسيرتي في 2024 . إيما لاعبة رائعة. حاولت تقديم أداء هجومي.. لعبنا شوطا تدريبيا قبل انطلاق البطولة وقدمت هي أداء جيدا بالفعل لذا كنت أعرف أنه يتوجب علي تقديم أفضل ما لدي إذا أردت الفوز عليها ".

وبدأت غوف (19 عاما) المباراة بقوة وتقدمت سريعا 4-2 في المجموعة الأولى عندما توقفت المباراة لفترة قصيرة بسبب المطر. وبعد استئناف اللعب حافظت غوف على تفوقها وتقدمها لتحقق الفوز بالمجموعة دون الكثير من المعاناة.

وفي المجموعة الثانية أكدت غوف جدارتها بكسر إرسال نافارو في الشوط الأول وحسمت المجموعة والمباراة سريعا.



وفي بطولة برزبين التي تأتي أيضا ضمن الاستعداد لأستراليا المفتوحة ستلتقي في وقت لاحق من اليوم السبت أرينا سبالينكا بطلة أستراليا المفتوحة في نصف النهائي مع فيكتوريا أزارينكا بينما تلتقي إيلينا ريباكينا مع ليندا نوسكوفا.

وفي نصف نهائي منافسة الرجال سيلتقي المصنف الأول هولغر رونه مع رومان سافيولين.