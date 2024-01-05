المنستير: تقدّم مشروع تركيز 275 نقطة ضوئية مقتصدة من نوع "لاد" بنسبة 40 بالمائة

تقدّم تنفيذ مشروع التنوير العمومي بفوانيس "اللاد" لسنتي 2020 و2021 بمدينة المنستير بنسبة 40 في المائة وبكلفة جملية قدرها مليونا و275 ألف دينار، وفق ما أفادت به مديرة الإدارة الفنية ببلدية المنستير، وفاء قندوز، اليوم الجمعة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء

ويشمل المشروع تركيز حوالي 275 نقطة ضوئية من نوع "لاد" (فوانيس مقتصدة للطاقة) على مستوى شوارع عليّ بورقيبة وعمر ابن الخطاب، ومحمّد صالح الصيادي، وسباط عميرة بالمدينة العتيقة، والإلتوائية عدد3، و55 نقطة ضوئية في إطار التنوير التجميلي في المنطقة السياحية من أمام نزل السرايا إلى غاية نزل طالاسا.



كما خصّصت البلدية اعتمادا لإنجاز محوّل كهربائي جديد لربط التنوير التجميلي ولتحسين التنوير على مستوى طريق سوسة بالمنطقة السياحية بالمنستير وقد انطلق المقاول في حفر أسس هذا المحوّل.



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ويندرج تنفيذ هذا المشروع ضمن انخراط بلدية المنستير في الانتقال نحو استعمال الطاقة المتجددة في الإنارة العمومية وستتطور نسبة التغطية في التنوير العمومي بالنقاط الضوئية من نوع "لاد" إلى 40 في المائة بالمنستير عند استكمال تنفيذ هذا المشروع، حسب ذات المصدر.