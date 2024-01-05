عناصر المنتخب التونسي لكرة القدم بصوت واحد: سنراهن على اللقب الافريقي

أكدت عناصر المنتخب التونسي لكرة القدم اليوم الخميس جاهزيتها من جميع النواحي لنهائيات كأس افريقيا للأمم المقرّرة بكوت ديفوار من 13 جانفي الجاري الى 11 فيفري القادم مؤكدة عزمها على المراهنة على اللقب القاري و تشريف الراية الوطنية.



جاء ذلك خلال تصريحات اعلامية على هامش حصة تدريبية مفتوحة لوسائل الاعلام بالملعب الفرعي برادس خصصت لتسليط الضوء على آخر الاستعدادات قبل خوض غمار النهائيات القارية والتي ستكون مسبوقة باختبارين وديين ستضع منتخب "نسور قرطاج" في مواجهة موريتانيا والرأس الأخضر يومي 6 و10 جانفي على التوالي بملعب حمادي العقربي برادس.





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وأفاد سليم بن عاشور المدرب الوطني المساعد أنّ المنتخب عاقد العزم على المراهنة على التتويج باللقب الافريقي للمرة الثانية في تاريخ كرة القدم التونسية مبرزا أنّ كامل اعضاء الفريق على دراية بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.



وأعرب عن الاعتقاد ان لكل مباراة سواء في الدور الاول في ادوار خروج المغلوب خصوصيتها لافتا النظر أنّ تحقيق الفوز في المباراة الافتتاحية سيمنح الفريق دفعا ايجابيا وسيساهم في تعزيز رصيد الثقة صلب المجموعة التي يطغى عليها الانسجام والأجواء الممتازة، وفق تعبيره.



وبدوره، بيّن لاعب الوسط الياس السخيري أنّ مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات امام ناميبيا تمثل مفتاح التأهل للدور الثاني مشيرا الى أنّ المنافسة على صدارة المجموعة لن تكون سهلة بالمرّة في ظل وجود منتخبات صعبة المراس على غرار مالي وجنوب افريقيا.

وأردف محترف انتراخت فرانكفورت الألماني أنّ المنتخب التونسي عازم على الذهاب بعيدا في هذه الكأس الافريقية من اجل اسعاد الجماهير التونسية مشدّدا أنّ تقمص الزي الوطني يعد ويبقى شرفا لكل لاعب.



ومن جهته، شدّد متوسط الميدان محمد علي بن رمضان على أهمية المباراتين الوديتين أمام موريتانيا و الرأس الأخضر في رفع درجة جاهزية الفريق قبل موعد التحول الى كوت ديفوار يوم 12 جانفي مشيدا في ذات السياق بتجانس كامل عناصر المجموعة.



وأضاف أنّ المنتخب التونسي سيلعب على ثوابته الفنية وسيخوض جميع المقابلات بروح انتصارية وحسب طبيعة كل مبارة واعدا في ذلك الجماهير التونسية بالذهاب بعيدا في المنافسة والمراهنة الجدية على اللقب القارّي الغائب عن خزائن كرة القدم التونسية منذ عشرين عاما.

ومن ناحيته، أشاد المهاجم أنيس بن سليمان بالانسجام والتضامن بين كامل المجموعة مبينا أنّ المنتخب التونسي سيرفع التحدي وسيكون في مستوى الانتظارات التي يتطلع لها الجمهور من هذه المشاركة الافريقية السادسة عشر ة على التوالي.

وحذّر لاعب شيفيلد يونايتد الانقليزي من استسهال فرق المجموعة الخامسة التي سيتبارى معها المنتخب التونسي قائلا انّ جميع المنتخبات خصوصا مالي و جنوب افريقيا تملك لاعبينن ذوي مهارات فردية عالية في خطوطها الأمامية كما تمتاز بالصلابة الدفاعية.



ويستهل المنتخب التونسي مشواره في دور المجموعات في النسخة الرابعة والثالاثين من نهائيات كأس افريقيا للأمم بملاقاة ناميبيا يوم 16 جانفي قبل أن يتبارى مع مالي في الجولة الثانية يوم 21 جانفي على أن يختتم دور المجموعات يوم 24 من الشهر ذاته بمواجهة جنوب افريقيا.



وفي ما يلي قائمة لاعبي المنتخب التونسي الذين استدعاهم المدرب جلال القادري لخوض النهائيات الافريقية:



في حراسة المرمى : أيمن دحمان (الحزم السعودي) - بشير بن سعيد (الاتحاد المنستيري) - معز حسن (النادي الافريقي)

في خط الدفاع : علي العابدي (كان الفرنسي) - منتصر الطالبي (لوريان الفرنسي) - ياسين مرياح (الترجي الرياضي) - أسامة الحدادي (غروتر فورت الالماني) - علي معلول (الاهلي المصري)- حمزة الجلاصي (النجم الساحلي) - يان فاليري (انجي الفرنسي) - وجدي كشريدة (نادي اتروميتوس اليوناني)- علاء غرام (النادي الصفاقسي)

في وسط الميدان : حسام تقا (الترجي الرياضي)- حمزة رفيعة (ليتشي الايطالي)- أنيس بن سليمان (شفيلد يونايتد الانقليزي) - عيسى العيدوني (يونيون برلين الالماني)- محمد علي بن رمضان (فرانكفاروس المجري) - إلياس السخيري (اينتراخت فرانكفورت الالماني) - محمد بالحاج محمود (لوغانو السويسري)

في خط الهجوم : يوسف المساكني (العربي القطري)- هيثم الجويني (الملعب التونسي) - طه ياسين الخنيسي (الكويت الكويتي) - سيف الله اللطيف (وينترثور السويسري)- بسام الصرارفي (النادي الافريقي) - نعيم السليتي (الاهلي القطري) - سيف الدين الجزيري (الزمالك المصري) - إلياس العاشوري (كوبنهاغن الدنماركي)