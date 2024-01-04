المنستير: حلحة جميع الإشكاليات المتعلقة ببرنامج التنمية المندمجة بمعتمديتي الوردانين وزرمدين

تمكّنت اللّجنة الجهوية للتسريع بإنجاز المشاريع بالمنستير، خلال جلسة عمل انتظمت، اليوم الخميس، بمقر الولاية، من الحلحلة المبدئية لجميع الإشكاليات المتعلقة ببرنامج التنمية المندمجة الذي يشمل معتمديتي الوردانين وزرمدين، وفق ما أفاد به كاتب عام الولاية سمير الرايس في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.



وشهد هذا البرنامج بعض التعطيلات التي أمكن تجاوزها خلال الفترة السابقة، إلّا أنّ بعض الإشكاليات بقيت عالقة وتتعلّق خاصة بإتمام المقاولين انجاز الصفقات وخاصة رفع الإخلالات المحمولة عليهم قانونا والتي لا يمتثلون لرفعها بما يستوجب تطبيق القانون عليهم والقيام باستشارات منفردة لإصلاح التحفظات وتثقيلها على المقاول صاحب الصفقة الأصلية، حسب ذات المصدر.





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ويشمل برنامج التنمية المندمجة في الوردانين انجاز وحدة صناعية بكلفة 850 ألف دينار والتي دخلت حيز الاستغلال، ومركز العمل عن بعد بكلفة مليون و818 ألف دينار الذي فيه رفع للتحفظات غير أنّ المقاول أخلّ بما هو محمول عليه ووقع إطلاق استشارة ووفرت المندوبية العامة للتنمية الإعتمادات للقيام برفع التحفظات، والمشروع حاليا في المراحل النهائية لانطلاق الأشغال.



ويتعلق مشروع التنمية المندمجة في معتمدية زرمدين، الذي خصص له اعتماد جملي قدره 7 ملايين دينار، بإحداث منطقة سقوية، غير أنّ الدراسات الأولية بيّنت أنّ المائدة المائية تشهد ملوحة مرتفعة ليتم تغيير المشروع نحو إحداث وحدة لجمع المنتوجات الفلاحية بمنزل حياة، وإحداث حي حرفي وذلك بعد تنظيم العديد من الجلسات على المستوى المحلي مع الأهالي والمنتفعين بهذا البرنامج.



وبلغ هذا المشروع حاليا مرحلة التسوية العقارية لإحالة الأرض إلى البلدية من قبل وزارة أملاك الدولة ومن المنتظر أن تستكمل في ظرف شهرين، فيما انتهت الدراسات المتعلقة بإنجاز فضاء اقتصادي وتجاري بمعتمدية زرمدين وستنطلق قريبا الأشغال.