زغوان: الانطلاق قريبا في تدعيم الجزء الرابط بين الناظور وحدود ولاية القيروان من ط.و 3

من المنتظر أن تنطلق مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بولاية زغوان قريبا في تدعيم الجزء الرابط بين الناظور وحدود ولاية القيروان من الطريق الوطنية رقم 3 بالخرسانة الإسفلتية، وذلك في إطار تنفيذ المشاريع الوطنية المبرمجة بالجهة والمتعلقة بصيانة الجسور والطرقات.

وأوضح المدير الجهوي للتجهيز، عارف الفخفاخ، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا المشروع هو الجزء المتبقي من صيانة الطريق الوطنية رقم 3 على مستوى ولاية زغوان، ويمتد على طول 10 كيلومترات وبكلفة أشغال قدرت بـ3.5 ملايين دينار، ويشمل أيضا صيانة 3 جسور بقيمة إنجاز قدرها 870 ألف دينار، مشيرا إلى أن المصالح الفنية بصدد إعداد الصفقة لانطلاق الأشغال في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

وأضاف الفخفاخ أن 3 مشاريع وطنية أخرى في طور الإنجاز بكلفة جملية بلغت 16.6 مليون دينار، وتتعلق بمشروع تعبيد 5 مسالك داخل التجمعات الحضرية بطول 24 كيلومترا وبكلفة إنجاز تقدّر بحوالي 6.3 ملايين دينار وبنسبة أشغال بلغت 75 بالمائة، ومشروع تهيئة 4 مسالك فلاحية بطول 16.3 كيلومتر بقيمة 6 ملايين دينار وبنسبة تقدم أشغال ناهزت 10 بالمائة، إلى جانب مشروع بناء جسر على وادي المالح بصواف بكلفة أشغال قدرت بـ4.3 ملايين دينار وبنسبة إنجاز قاربت 80 بالمائة.

حامد



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