قابس: تقدّم أشغال محطة تحلية مياه البحر بالزارات بنسبة 98 بالمائة (المكلّف بتسيير الولاية)

قال المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية قابس، لطفي مرابط، اليوم الخميس، إن أشغال محطة تحلية مياه البحر بالزارات قد أوشكت على الانتهاء وبلغت حاليا نسبة 98 بالمائة.



وبين مرابط أن الأشغال التي يجري العمل على استكمالها في أسرع وقت، تتعلق بتركيز جانب من القنوات داخل البحر، مشيرا الى أنه تم ربط هذه المحطة بشبكة الكهرباء والوقوف على مدى جاهزيتها للاستغلال.

وتقدّر طاقة الانتاج اليومية لمحطة تحلية مياه البحر بالزارات، المحدثة في اطار الاستجابة للحاجيات المتزايدة لمياه الشرب بولايات الجنوب الشرقي، بـ 50 ألف متر مكعب قابلة للتوسعة الى 100 ألف م3، وستعتمد في انتاج المياه على طريقة التناضح العكسي ومن المؤمل أن ينتفع بمياهها المحلاة 1.1 مليون ساكن من ولايات قابس ومدنين وتطاوين.

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