بطولة الرابطة 1 (الجولة 14): النتائج والترتيب

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مقابلات الجولة الرابعة عشرة والاخيرة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت اليوم الاربعاء :



المجموعة الاولى

في ملعب سليمان



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مستقبل سليمان - النجم الساحلي 1 - 2

في ملعب طبرقة

الاولمبي الباجي - النادي الافريقي صفر - 1

في ملعب بن قردان

اتحاد بن قردان - قوافل قفصة 5 - صفر

الملعب التونسي - معفى



الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

1-النجم الساحلي 25 12 7 4 1 15 5 تاهل الى مرحلة اللعب من اجل التتويج (3 نقاط حوافز)

2-الملعب التونسي 24 12 7 3 2 18 10 تاهل الى مرحلة اللعب من اجل التتويج (2 ن )

3-النادي الافريقي 24 12 7 3 2 14 7 تاهل الى مرحلة اللعب من اجل التتويج (1 ن)

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4-اتحاد بن قردان 15 12 4 3 5 13 11 اللعب في مرحلة تفادي النزول (4 نقاط حوافز)

5-الاولمبي الباجي 14 12 4 2 6 8 14 اللعب في مرحلة تفادي النزول (3 ن)

6-قوافل قفصة 12 12 3 3 6 9 18 اللعب في مرحلة تفادي النزول (2 ن)

7- مستقبل سليمان 3 12 1 0 11 7 19 اللعب في مرحلة تفادي النزول (صفر)



المجموعة الثانية

في ملعب حمادي العقربي رادس

الترجي الرياضي - النادي البنزرتي 1 - 1

في ملعب الطيب المهيري صفاقس

النادي الصفاقسي - الاتحاد المنستيري صفر - صفر

في ملعب المتلوي

نجم المتلوي - مستقبل المرسى صفر - 1

اتحاد تطاوين - معفى



الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

1-الترجي الرياضي 32 12 10 2 0 20 5 تاهل الى مرحلة اللعب من اجل التتويج (3 ن)

2-الاتحاد المنستيري 26 12 8 2 2 22 9 تاهل الى مرحلة اللعب من اجل التتويج (2ن)

3-النادي الصفاقسي 20 12 6 2 4 12 4 تاهل الى مرحلة اللعب من اجل التتويج (1 ن)

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4-النادي البنزرتي 16 12 4 4 4 12 13 اللعب في مرحلة تفادي النزول (4 ن)

5-نجم المتلوي 9 12 2 3 7 10 20 اللعب في مرحلة تفادي النزول (3 ن)

6-اتحاد تطاوين 9 12 2 3 7 6 17 اللعب في مرحلة تفادي النزول (2 ن)

7-مستقبل المرسى 5 12 1 2 9 4 18 اللعب في مرحلة تفادي النزول (صفر)





