بطولة الرابطة 1 (الجولة 14): النتائج والترتيب

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مقابلات الجولة الرابعة عشرة والاخيرة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت اليوم الاربعاء :
المجموعة الاولى
في ملعب سليمان
المجموعة الاولى
في ملعب سليمان
مستقبل سليمان - النجم الساحلي 1 - 2
في ملعب طبرقة
الاولمبي الباجي - النادي الافريقي صفر - 1
في ملعب بن قردان
اتحاد بن قردان - قوافل قفصة 5 - صفر
الملعب التونسي - معفى
الترتيب ن ل ف ت ه له عليه
1-النجم الساحلي 25 12 7 4 1 15 5 تاهل الى مرحلة اللعب من اجل التتويج (3 نقاط حوافز)
2-الملعب التونسي 24 12 7 3 2 18 10 تاهل الى مرحلة اللعب من اجل التتويج (2 ن )
3-النادي الافريقي 24 12 7 3 2 14 7 تاهل الى مرحلة اللعب من اجل التتويج (1 ن)
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4-اتحاد بن قردان 15 12 4 3 5 13 11 اللعب في مرحلة تفادي النزول (4 نقاط حوافز)
5-الاولمبي الباجي 14 12 4 2 6 8 14 اللعب في مرحلة تفادي النزول (3 ن)
6-قوافل قفصة 12 12 3 3 6 9 18 اللعب في مرحلة تفادي النزول (2 ن)
7- مستقبل سليمان 3 12 1 0 11 7 19 اللعب في مرحلة تفادي النزول (صفر)
المجموعة الثانية
في ملعب حمادي العقربي رادس
الترجي الرياضي - النادي البنزرتي 1 - 1
في ملعب الطيب المهيري صفاقس
النادي الصفاقسي - الاتحاد المنستيري صفر - صفر
في ملعب المتلوي
نجم المتلوي - مستقبل المرسى صفر - 1
اتحاد تطاوين - معفى
الترتيب ن ل ف ت ه له عليه
1-الترجي الرياضي 32 12 10 2 0 20 5 تاهل الى مرحلة اللعب من اجل التتويج (3 ن)
2-الاتحاد المنستيري 26 12 8 2 2 22 9 تاهل الى مرحلة اللعب من اجل التتويج (2ن)
3-النادي الصفاقسي 20 12 6 2 4 12 4 تاهل الى مرحلة اللعب من اجل التتويج (1 ن)
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4-النادي البنزرتي 16 12 4 4 4 12 13 اللعب في مرحلة تفادي النزول (4 ن)
5-نجم المتلوي 9 12 2 3 7 10 20 اللعب في مرحلة تفادي النزول (3 ن)
6-اتحاد تطاوين 9 12 2 3 7 6 17 اللعب في مرحلة تفادي النزول (2 ن)
7-مستقبل المرسى 5 12 1 2 9 4 18 اللعب في مرحلة تفادي النزول (صفر)
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