كاس افريقيا للأمم 2023 : الكشف عن القائمة النهائية لمنتخب مصر بقيادة محمد صلاح

أعلن مدرب المنتخب المصري لكرة القدم البرتغالي روي فيتوريا اليوم السبت عن قائمة "الفراعنة" المتكونة من 27 لاعبا تحسبا للمشاركة في نهائيات كأس افريقيا للأمم 2023 المقررة بكوت ديفوار في الفترة من 13 جانفي الي 11 فيفري المقبل.

و يقود تشكيلة "الفراعنة" نجم ليفربول الانقليزي محمد صلاح الي جانب كهرباء و كوكا و عاشور.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات غانا و الراس الاخضر و موزمبيق.

ويستهدف منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا العودة مجددًا إلى منصة التتويجات القارية بعد غياب 13 عامًا، وإضافة النجمة الثامنة إلى "سجل" بطولات الفراعنة عبر تاريخ البطولة.



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وأعلن محمد غرابة، مدير المنتخب المصري الأول، ان تربص المنتخب المصري سيقام فى القهرة في الفترة من 2 إلى 9 جانفي المقبل ، وتتخلله مباراة ودية أمام المنتخب التنزاني يوم 7 من نفس الشهر والذي يأتي استعدادا لكاس افريقيا المقرر انطلاقها يوم 13 جانفي في كوت ديفوار.

وأضاف غرابة، فى تصريحات صحفية، أن مباراة تنزانيا الودية ستقام بملعب القاهرة الدولي.





وجاءت القائمة كالتالي :

- حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى

- الدفاع : أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - أسامة جلال - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى

- الوسط : حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد زيزو - أحمد نبيل كوكا - محمود حمادة

- الهجوم : محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيغيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا .