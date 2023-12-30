كاس افريقيا للامم ـ جمال بالماضي يكشف عن قائمة المنتخب الجزئري

كشف مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي امس الجمعة عن قائمة اللاعبين الذين سيخوضون منافسات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقررة بالكوت ديفوار خلال الفترة من 13 جانفي حتى 11 فيفري 2024.



وشهدت القائمة وجود لاعب الترجي الرياضي محمد أمين توغاي كما تصدر رياض محرز نجم أهلى جدة السعودي القائمة الى جانب إسماعيل بن ناصر نجم ميلان الإيطالي ويوسف البلايلي.

ويخوض المنتخب الجزائري، بطولة كاس الأمم الإفريقية ضمن منتخبات المجموعة الرابعة الى جانب منتخبات كل من بوركينا فاسو وموريتانيا وأنغولا.



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ويفتتح منتخب الخضر لقاءاته في الدور الاول بمواجهة نظيره الانغولي يوم الإثنين 15 جانفي المقبل.



وضمت قائمة المنتخب الجزائري المشاركة في كأس 2023

في حراسة المرمى: أنتوني ماندريا (كان الفرنسي)، رايس مبولحي (شباب بلوزداد)، أسامة بن بوط (اتحاد العاصمة).

في خط الدفاع: يوسف عطال (نيس الفرنسي)، كيفن غيتون (ميتز الفرنسي)، عيسى ماندي (فياريال الاسباني)، رامي بن سبعيني (بوروسيا دورتموند الألماني)، أمين توغاي (الترجي الرياضي)، أحمد توبة (ليتشي الإيطالي)، زين الدين بلعيد (اتحاد العاصمة)، ريان آيت نوري (وولفرهامبتون الإنقليزي)، ياسر لعروسي (شيفيلد يونايتد الإنقليزي).

خط الوسط : رامز زروقي (فينورد الهولندي)، نبيل بن طالب (ليل الفرنسي)، إسماعيل بن ناصر (ميلان الإيطالي)، حسام عوار (روما الإيطالي)، فارس شعيبي (آنتراخيت فرانكفورت الألماني)، سفيان فيغولي (قارة جمرك التركي)، هشام بوداوي (نيس الفرنسي).



