قفصة: تكثيف حملات الرقابة على محلات بيع اللحوم والدواجن والمرطبات بمناسبة الاستعداد للاحتفال بالسنة الادارية الجديدة

كثف اعوان الهيئة الجهوية للسلامة الصحية بولاية قفصة حملاتهم الرقابية على المؤسسات السياحية ومحلات بيع المرطبات والحلويات والدواجن بالجهة وذلك بمناسبة الاستعداد للاحتفال بالسنة الادارية الجديدة وفق ماذكره المنسق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية بقفصة عمر عبدلي.



وأضاف عمر عبدلي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، ان الحملة أسفرت عن تسجيل اربع مخالفات صحية خلال 42 زيارة تفقد شملت المحلات، مشيرا إلى انه تم تحرير محاضر عدلية ضد عدد من أصحاب المحلات وذلك لبيع مواد غير آمنة وتمثل خطرا على صحة المستهلك واحالتها على انظار القضاء للبت فيها.

واوضح عبدلي ان المحجوزات تتمثل 250 كلغ من المرطبات تتوزع الى 158 قطعة مرطبات وزن جملي 215 كلغ اضافة إلى 37 قطعة أخرى وزن 35 كلغ مبينا انه تم اتلاف هذه الكمية باعتبار انها كانت معدة سابقا كمرطبات في فضاءات لاتستجيب لادنى مقومات شروط حفظ الصحة.



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وأشار عبدلي إلى ان فرق الهيئة الجهوية للسلامة الصحية بقفصة تمكنوا من مداهمة محل عشوائي لذبح الدواجن وحجز 600 كلغ من لحوم الدواجن غير آمنة في طريقة الذبح وتمثل خطرا على سلامة المستهلك وقد تم اتلافها، مشيرا في سياق اخر ان عدد فرق المراقبة التي امنت الحملة الرقابية فريقين موزعين على الولاية.