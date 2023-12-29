بنزرت: حجز 10 أطنان من العجين الغذائي وكميات هامة من المواد الاستهلاكية المدعمة

حجزت المصالح الرقابية المشتركة بولاية بنزرت حوالي 10 أطنان من العجين الغذائي المدعم و1622 لترا من الزيت النباتي و 180 علبة مصبرات طماطم لدى تاجر جملة للمواد الغذائية بمنطقة العالية، حسب ما افاد به، اليوم الجمعة، المدير الجهوي للتجارة ببنزرت.



وبين المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن حجز هذه الكميات من العين الغذائي (مقرونة وشربة وسميد وكسكسي) يأتي في إطار سلسلة الحملات الرقابية المشددة والمشتركة للتصدي لمختلف اشكال عمليات المضاربة، التي انطلقت في تنفيذها كل من مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة ببنزرت والفرقة الجهوية للشرطة البلدية بمعية فرقها المحلية والمصالح الأمنية والهيئة الجهوية لمراقبة السلامة الصحية للأغذية.

وأشار إلى أن عملية الحجز تمت بعد ان تبين ان التاجر المذكور يصدر فواتير بيع غير قانونية وغير مطابقة للواقع إضافة إلى رفعه في أسعار مصبرات الطماطم، وقد تم العمل على استيفاء إجراءات تحرير محاضر البحث ضده علاوة على إعادة ضخ هذه الكميات بالسوق وتأمين قيمتها بالخزينة العامة للدولة.



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من جهته، أبرز الدكتور احمد رضا كمون المنسق الجهوي لهيئة السلامة الصحية ببنزرت انه تم خلال ذات الحملة الرقابية المشتركة حجز للاتلاف 190 قطعة مرطبات بوزن اجمالي يعادل 570 كلغ مجمدة في ظروف غير صحية لدى محل صنع و بيع المرطبات بمنطقة العالية، و حجز 155 كلغ من قطع الليمون المجمدة في ظروف غير صحية وفي اكياس بلاستيكية غير معدة للاتصال المباشر بمادة غذائية، و 31 لترا من عصير الليمون في اوانٍ بلاستيكية غير مخصصة للاتصال المباشر بالمواد الغذائية، وذلك في محل معد لصنع و بيع المرطبات بمنزل بورقيبة، و70كلغ من الدواجن غير الصالحة للاستهلاك بمحل بماطر.

وأضاف أن الحملة افضت أيضا إلى توجيه 4 استدعاءات لاصحاب محلات لبيع الدواجن والخبز والمرطبات لاتخاذ ما يجب من إجراءات قانونية بشأن المخالفات التي تم رصدها في محلاتهم.

كما تم خلال ذات الحملة، التي شملت مناطق رأس الجبل والعالية ورفراف، تحرير 19 مخالفة اقتصادية، وحجز1 طنا من سماد الامونيتر داخل مستودع عشوائي بمنطقة ماطر ، تعهدت بها فرقة المتفجرات للحرس الوطني بماطر .

