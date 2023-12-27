بنزرت: وصول باخرة محملة بـ 23 الف طن من السكر الأبيض الموجه للاستهلاك المنزلي والصناعي المورد من الهند

واكد والي بنزرت سمير عبد اللاوي خلال زيارة عمل اداها اليوم للميناء ، انه تم تامين كل إجراءات إرساء الباخرة بسلام بحوض الميناء وتوفير الاليات اللوجستية والبشرية الضرورية لانطلاق عملية افراغ حمولة الباخرة بداية من اليوم ، وذلك بتعاون وتنسيق مع شركات الشحن العاملة بالميناء وبقية المصالح الديوانية والأمنية،والتجارية ليتم اثر ذلك توجيه كميات السكر لمخازن الديوان التونسي للتجارة.