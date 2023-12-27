وزير الخارجية يلتقي السفير التركي بتونس بمناسبة انتهاء مهامه

التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، اليوم الاربعاء بمقر الوزارة، السفير التركي بتونس شاغلار فهري شاكيرالب، الذي أدى له زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامه بتونس.



ومثل اللقاء فرصة، نوه خلالها وزير الخارجية بعلاقات الصداقة والتعاون العريقة التي تجمع البلدين، والتأكيد على أهمية مزيد تطويرها، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.





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من جهته، عبّر السفير التركي عن امتنانه للدعم لذي حظي به من السلطات التونسية طيلة فترة تعيينه بتونس.

