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قيس سعيد خلال استقباله وزير الخارجية: سيادة الدولة في الخارج هي من سيادة الشعب في الداخل

Publié le Mercredi 27 Decembre 2023 - 19:40 قراءة: 0 د, 37 ث
      
شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال لقائه اليوم الاربعاء مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار بقصر قرطاج، على ثوابت السياسة الخارجية التونسية وعلى استقلال القرار الوطني، مؤكدا أن سيادة الدولة في الخارج هي من سيادة الشعب في الداخل.

كما تناول اللقاء، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، دور القناصل في تقديم أفضل الخدمات في أسرع الاوقات للتونسيين المقيمين بالخارج.

...

وعلى صعيد آخر، دعا رئيس الجمهورية وزير الشؤون الخارجية، إلى تكثيف العمل الدبلوماسي في كافة المحافل الدولية للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ووقف العدوان الهمجي الصهيوني عليه، مبرزا موقف تونس الثابت إزاء حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة في كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.


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