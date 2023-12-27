الحرب على غزة... خسائر جيش الاحتلال تتواصل بمعارك غزة و6 شهداء بقصف مسيرّة في طولكرم

في اليوم الـ82 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم مقتل ضابط وجنديين في معارك شمال القطاع، وهو ما يرفع حصيلة خسائره منذ بدء العملية العسكرية البرية إلى 170 قتيلا.



وقد واصلت قوات الاحتلال قصف مناطق متفرقة من القطاع؛ حيث أفاد مراسل الجزيرة بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات على شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، وقصفت بالمدفعية مناطق في المنطقة الوسطى من قطاع غزة.





...



يأتي ذلك بينما أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 6 شبان فلسطينيين جراء قصف مسيّرة إسرائيلية حي المحجر في مخيم نور شمس للّاجئين بطولكرم شمالي الضفة الغربية.



كما شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي في هدم عدد من المنشآت في المخيم.



وخلّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضد قطاع غزة، حتى أمس الثلاثاء، 20 ألفا و915 شهيدا و54 ألفا و918 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.