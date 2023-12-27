بنزرت: المصادقة على انجاز واستكمال جملة من المشاريع والبرامج العمومية بكلفة 6.3 ملايين دينار

صادقت اللجنة الجهوية للصفقات العمومية بولاية بنزرت الملتئمة اليوم الأربعاء بمقر الولاية، على انجاز واستكمال جملة من المشاريع والبرامج العمومية بكلفة مالية تقارب 6.3 ملايين دينار.



وبيّنت رئيسة اللجنة الكاتبة العامة للولاية، لبنى عبيد، أن مجمل المشاريع والبرامج المصادق عليها تهدف الى مزيد تأهيل البنية التحتية والتجهيزات الجماعية، علاوة على توفير المرافق الخدماتية التي من شأنها القرب أكثر من المواطن والحفاظ على المناخ الاجتماعي والمهني والتنموي النشيط بالجهة.





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وتعلّقت أبرز البرامج خاصة بالمصادقة على ملف الختم النهائي لصفقة تصريف مياه الامطار لحماية مدينة عوسجة من الفيضانات بكلفة مالية تفوق مليون دينار، والمصادقة على تقرير تقييم العروض لاشغال تهيئة سوق القصابين بالعالية بكلفة مالية تفوق 910 الف دينار، والمصادقة على 3 برامج ومشاريع تابعة للمجلس الجهوي للتنمية وهي ملحوظة القسط الخامس من البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بمعتمدية غزالة، وملف الختم النهائي للقسط الرابع من صفقة صيانة 6 مؤسسات صحية والخاصة بصيانة مركز الصحة الأساسية ببازينة وملف الختم النهائي لصفقة تهيئة وتوسعة مقر المندوبية الجهوية للمرأة، بكلفة 1.4 مليون دينار، والمصادقة على ملف الختم النهائي لصفقة تعبيد الطرقات براس الجبل بكلفة مالية تفوق 572 الف دينار، علاوة على عدد إضافي من البرامج ومشاريع الصفقات المتعلقة بتوفير الخدمات الصحية والعناية بالبيئة وجمالية المدن والنظافة البلدية.