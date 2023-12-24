فتح باب الترشح لنيل جوائز الإبداع الأدبي والفكري لمعرض تونس الدولي للكتاب 2024

أعلنت هيئة تنظيم الدورة الثامنة والثلاثين لمعرض تونس الدولي للكتاب التي ستقام بقصر المعارض بالكرم من 19 إلى 28 أفريل 2024 عن فتح باب الترشح لنيل جوائز الإبداع الأدبي والفكري للمعرض.



وجاء في بلاغ أنه تم تحديد يوم 31 جانفي 2024 آخر أجل لتقديم الترشحات لنيل الجوائز التي يرصدها المعرض وهي جائزة البشير خريف للإبداع الأدبي في الرواية وجائزة على الدوعاجي للإبداع الأدبي في الأقصوصة وجائزة فاطمة الحداد في الكتابات الفلسفية وجائزة الطاهر الحداد في الدراسات الإنسانية والأدبية وجائزة مصطفى خريف للإبداع الأدبي في الشعر وجائزة الصادق مازيغ في الترجمة من العربية أو إليها.

ووفق المنظمين، سيتم الإعلان عن القائمة القصيرة للفائزين في كل واحدة من الجوائز المذكورة يوم 12أفريل 2023 وتنشر القائمة في موقع معرض تونس الدولي للكتاب وفي الصحف التونسية. وعلى غرار الدورات السابقة، يتم الإعلان عن الفائزين بكل جائزة في حفل افتتاح معرض تونس الدولي للكتاب.



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ويأتي رصد هذه الجوائز وفق الهيئة المديرة للمعرض "تثمينا لما يقدمه المبدعون والباحثون والمترجمون للثقافة الوطنية، وتشجيعا على الابتكار والتأليف، وإغناءً للمخزون الإبداعي والمعرفي لبلادنا".

وللترشح لنيل إحدى هذه الجوائز يشترط أن يكون صاحب العمل المرشح تونسي الجنسية، وأن يكون الكتاب المرشح صادرا بعد 1 جانفي 2022 وأن ترفق الترجمة المرشحة لجائزة الصادق مازيع بنسخة من الأصل. ويجب ألا يكون الكتاب المرشح لجائزة فاطمة الحداد أو جائزة الطاهر الحداد قد أنجز في إطار بحث جامعي لنيل شهادة علمية، وألا يسبق للكتب المرشحة أن تكون تحصلت على جائزة من أي جهة تونسية أو أجنبية. وينبغي أن تكون الكتب المرشحة منشورة وفق عقود تامة الشروط القانونية ومستوفية الواجبات، علما أنه لا تقبل المؤلفات المنشورة على الحساب الخاص.

ويتعين أن يتضمن ملف الترشح وجوبا نسخة من عقد النشر، واستمارة ترشح للجائزة يتمّ تعميرها بدقة، وتسحب من موقع المعرض، فضلا عن سيرة ذاتية مفصّلة للمؤلف أو المترجم، وصورة شخصية حديثة عالية الجودة وخمس نسخ من الكتاب المرشح، ونسخة من الكتاب الأصلي في ما يخص ملفات الترشح لجائزة الصادق مازيغ.

وتودع ملفات الترشح مباشرة بإدارة معرض تونس الدولي للكتاب أو ترسل إليها بالبريد المضمون الوصول على العنوان التالي : المؤسسة الوطنية لتنمية التظاهرات الثقافية والفنية، معرض تونس الدولي للكتاب، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي-تونس.

