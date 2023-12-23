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القبض على 19 تكفيريا مفتشا عنهم (الحرس الوطني)

Publié le Samedi 23 Decembre 2023 - 20:16 قراءة: 0 د, 25 ث
      
أفادت الادارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها اليوم السبت، أن مختلف الوحدات الإستعلاماتية ، تمكنت بمشاركة مختلف وحدات التوقي من الارهاب بأقاليم الحرس الوطني بكامل تراب الجمهورية وإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة، من ضبط 19 عنصرا تكفيريا، من بينهم أربعة نساء.

وأوضحت الادارة العامة، أن الموقوفين مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي، وصادرة في شأنهم أحكام سجنية تتراوح بين 8 أشهر و 6 سنوات، مؤكدة أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.


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