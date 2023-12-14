الجائزة العالمية للرواية العربية: روايتان تونسيتان في القائمة الطويلة

تمّ اختيار الروايتين التونسيتين "قارئة نهج الدباغين" لسفيان رجب وصادرة عن "دار مسكلياني" و"أخفي الهوى" لدرّة الفازع" والصادرة عن "دار سندباد" ضمن القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية 2024.



وأعلن منظمو الجائزة العالمية للرواية العربية، اليوم الخميس، عن الروايات المرشّحة للقائمة الطويلة بدورتها للعام 2024، والتي تبلغ قيمة جائزتها 50 ألف دولار أمريكي. وقد تضمنت القائمة 16 رواية من تونس والجزائر والمغرب ومصر وفلسطين ولبنان وسوريا والسعودية والإمارات وسلطنة عُمان.





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ترشحت للجائزة في هذه الدورة 133 رواية، صدرت في الفترة بين شهري جويلية 2022 وجوان 2023. وجرى اختيار القائمة الطويلة من قبل لجنة تحكيم مكوّنة من خمسة أعضاء، برئاسة الكاتب السوري نبيل سليمان، وعضوية كل من "فرانتيشيك أوندراش" وهو أكاديمي من الجمهورية التشيكية، والكاتب والصحفي السوداني حمور زيادة، كاتب وصحفي سوداني والناقد والصحفي محمد شعير من مصر والكاتبة والباحثة الفلسطينية سونيا نمر.

