وزير الداخلية يتابع العمل الامني بمعبر راس جدير الحدودي و حركة المسافرين والمبادلات التجارية بين تونس وليبيا

تابع وزير الداخلية كمال الفقيه في زيارة ميدانية اداها صباح اليوم الى ولاية مدنين تقدم اشغال بناء الوحدة الحدودية البرية بالزكرة من معتمدية بن قردان التي تضم الفوج الحدودي للحرس الوطني بمدنين المشرف على جميع الفرق والمراكز الحدودية التابعة لولاية مدنين ليعاين بالمناسبة مكونات هذا المشروع الهام الذي اوشك على بنسبة تقدم اشغال بلغت نحو 95 بالمائة .

وتوقف الوزير رفقة المديرة العامة للديوانة والمدير العام للامن والحدود واطارات عليا من الوزارة ووالي مدنين بمعبر راس جدير الحدودي حيث اطلع على سير العمل به وتفقد عمل كل المتدخلين من الاسرة الامنية الموسعة في هذا المعبر كشريان اساسي بين تونس وليبيا يؤمن في وقت الذروة نحو 25 الف مسافر.

واطلع الوزير على حركة المسافرين وعلى الحركة التجارية ومختلف الامكانيات اللوجستية والبشرية التي تؤمن هذه الحركة بهذا المعبر سواء للمسافرين او للبضائع داعيا الى العمل على توفير افضل الظروف وتكثيف الجهود من اجل بحث كل الحلول التي من شانها توفير سيولة افضل عبر هذا المعبر الحيوي للبلدين الشقيقين.

ويشرف وزير الداخلية مع نظيره الليبي عماد الطرابلسي على جلسة عمل بمحافظة شرطة معبر راس جدير مخصصة للتنسيق بين الجانبين وتدارس السبل الكفيلة من اجل رفع الصعوبات المطروحة في اتجاه تيسير حركة العبورللمسافرين وللمبادلات التجارية بين البلدين في اطار التعاون مع الجانب الليبي .

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