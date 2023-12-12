بنزرت: اللجنة الجهوية للصفقات العمومية تصادق على انجاز جملة من المشاريع والبرامج العمومية

صادقت اللجنة الجهوية للصفقات العمومية ببنزرت، الملتئمة اليوم الثلاثاء بمقر الولاية، على انجاز جملة من المشاريع والبرامج العمومية بكلفة مالية هامة.

وأفادت رئيسة اللجنة الكاتبة العامة للولاية، لبنى عبيد، أن من بين هذه المشاريع المعروضة على انظار اللجنة مشروع تهيئة السوق البلدي برأس الجبل، وقد تولت اللجنة المصادقة على مناقشة الأسعار في انتظار انطلاق البرنامج الوظيفي للمشروع من قبل بلدية المكان.

كما تمت المصادقة على تقرير تقييم العروض المتعلق بتوفير آلة تحاليل التخثر والاكشاف واللوازم المخبرية الخاصة بها لفائدة المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة، علاوة على المصادقة على المخطط التقديري السنوي لابرام الصفقات العمومية لسنة 2024 لذات المستشفى الجامعي.

وبخصوص مشروع اشغال تهيئة مركز التخييم والاصطياف بالرمال بمنزل جميل، صادقت اللجنة على اعتماد آلية الصفقة بالتفاوض المباشر بعد إتمام كافة إجراءات اعلان طلبات العروض والتي كانت جميعها غير مجدية، فيما تقرّر بشأن مشروع اشغال تهيئة وتجميل ساحة 13 جانفي ببنزرت اصدار اعلان طلب عروض اخر التزاما باللوائح والنصوص القانونية في الغرض، وفق ذات المصدر



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وأشارت رئيسة اللجنة إلى أن مجمل المشاريع والبرامج المصادق عليها تندرج في اطار حرص المصالح الجهوية وعلى على تعزيز البنية التحتية الإدارية والخدماتية والصحة العمومية والتجهيزات الجماعية بالجهة، وقد تم في هذا السياق تأمين كل ظروف الانجاز الإداري والمادي لمختلف هذه البرامج.







