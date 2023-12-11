وقفة احتجاجية أمام مغازة زارا بالعاصمة ودعوة لمقاطعة منتوجاتها بسبب حملتها الاعلانية المستوحاة من الحرب على غزة

بعد أن أثارت غضبا عارما ودعوات عالمية لمقاطعتها.. شركة زارا تسحب حملتها الإعلانية التي اعتبرها ناشطون إسقاطا على ما يحدث في غزة والإبادة الجماعية في حق الفلسطينيين...وكان عدد من الشباب والنشطاء بالمجتمع المدني بالعاصمة نظموا الاثنين 11 ديسمبر وقفة احتجاجية أمام مغازة العلامة التجارية للملابس الجاهزة zara دعوا من خلالها الي مقاطعة بضائعها.