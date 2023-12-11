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وقفة احتجاجية أمام مغازة زارا بالعاصمة ودعوة لمقاطعة منتوجاتها بسبب حملتها الاعلانية المستوحاة من الحرب على غزة

Publié le Lundi 11 Decembre 2023 - 21:33 قراءة: 0 د, 30 ث
      
بعد أن أثارت غضبا عارما ودعوات عالمية لمقاطعتها.. شركة زارا تسحب حملتها الإعلانية التي اعتبرها ناشطون إسقاطا على ما يحدث في غزة والإبادة الجماعية في حق الفلسطينيين...

وكان عدد من الشباب والنشطاء بالمجتمع المدني بالعاصمة نظموا الاثنين 11 ديسمبر وقفة احتجاجية أمام مغازة العلامة التجارية للملابس الجاهزة zara دعوا من خلالها الي مقاطعة بضائعها.

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ويأتي هذا التحرك رفضا اثر الحملة الاعلانية المثيرة للجدل والمستوحاة من الحرب على غزة وهو ما اعتبره المحتجون استهزاء من العلامة التجارية المذكورة بضحايا العدوان الاسرائيلي على غزة والدعاية للحرب.




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