تونس تسجل ارتفاعا في انتاج بيض الاستهلاك مع موفى نوفمبر 2023 قارب 2ر6 بالمائة على أساس سنوي

سجلت تونس ارتفاعا في إنتاج بيض الاستهلاك، مع موفي نوفمبر 2023 وعلى اساس سنوي، بنسبة 2ر6 بالمائة في حين عرفت أسعار بيع الوحدة على مستوى الإنتاج تراجعا مع نهاية شهر نوفمبر 2023.



وأشار المرصد الوطني للفلاحة في بيانات نشرها، الاثنين، ان الإنتاج ارتفع، باحتساب التطور الشهري، بشكل طفيف مقارنة بشهر أكتوبر 2023 ليشهد تحسنا بنسبة 2ر0 بالمائة .





...



وسجلت المداجن في تونس، وفق نفس البيانات، زيادة في الإنتاج خلال نوفمبر 2023 ، قارب 8ر5 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر 2022.



ومرت أسعار بيض الاستهلاك عند الإنتاج بمرحلتين تتمثل الأولى في استقرار الأسعار نسبيا حيث بلغ متوسط السعر 5ر333 مليما/وحدة خلال الفترة الممتدة من 1 نوفمبر الى غاية 22 نوفمبر 2023 .



وتراجعت الأسعار، لاحقا، خلال الفترة المتبقية من الشهر، وقد تم بلغ أدنى مستوى للسعر 2ر318 مليما/وحدة بتاريخ 30 نوفمبر 2023 ، متراجعا بـ 9ر4 بالمائة.



وشهدت السوق تراجع متوسط السعر الشهري بنسبة 1 بالمائة مقارنة بشهر أكتوبر 2023 لتصل الى 7ر329 مليما / الوحدة مقابل 2ر333 مليما / الوحدة.



وتصدر الشمال، اعلى متوسط سعر عند الانتاج في مستوى 8ر331 مليما/ الوحدة متجاوزا الجنوب والوسط، على التوالي، بنسبة 1 بالمائة و 7ر0 بالمائة. وشهدت كلفة انتاج البيض استقرارا مقارنة بشهر أكتوبر 2023 عند مستوى 6ر258 مليما / الوحدة .