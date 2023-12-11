ارتفاع انتاج دجاج اللحم في تونس مع موفى نوفمبر 2023 بنسبة 9ر8 بالمائة

بلغ إنتاج دجاج اللحم خلال شهر نوفمبر 2023، في تونس 133ر4 الاف طن، مسجلا زيادة بنسبة 9ر8 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2022 وسط توجه الأسعار نحو الانخفاض.



وسجلت تونس، وفق بيانات المرصد الوطني للفلاحة، في شهر نوفمبر 2023، زيادة بنسبة 7ر3 بالمائة مقارنة بالشهر نفسه من السنة الفارطة ليصل الى 8ر12 الف طن مقابل 4ر12 الف طن ويظهر التطور الشهري تراجعا طفيفا في الكميات المنتجة بنسبة 2ر0 بالمائة بشهر أكتوبر 2023.





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وعرف سعر دجاج اللحم عند الإنتاج، خلال شهر نوفمبر 2023، توجها تنازليا مصحوبا بتقلبات حيث تراوح السعر ما بين 5221 مليما/كغ كأقصى سعر، بتاريخ 4 نوفمبر 2023، و4613 مليما/كغ كأدنى سعر، يوم 19 نوفمبر 2023 ، مما يشكل تفاوتا بنسبة 2ر13 بالمائة.



وتفضى مقارنة متوسط السعر الشهري المسجل خلال شهر نوفمبر 2023 ، مع متوسط السعر المسجل في شهر أكتوبر 2023 ، الى تراجع بنسبة 7ر15 بالمائة ليصل الى 8ر4884 مليما/كغ مقابل 4ر5792 مليما /كغ.



وبلغ متوسط السعر عند الإنتاج في الشمال 1ر4601 مليم/كغ ، ويعد أعلى بنسبة 5ر1 بالمائة من السعر في الوسط وأعلى بنسبة

8 بالمائة من السعر في الجنوب في حين شهدت كلفة انتاج دجاج اللحم استقرارا مقارنة بشهر أكتوبر 2023 عند مستوى 4405 مليما/كغ.



