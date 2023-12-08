وزير الصحة يشدد على ضرورة تبنّي شراكة استراتيجيّة مع الجزائر في مجال الصناعات الصيدلانية

أدّى وزير الصحّة علي المرابط اليوم الجمعة زيارة ميدانيّة إلى الشّركة التّونسيّة للصّناعات الصّيدليّة "سيفات" رفقة وزير الصّناعة والإنتاج الصّيدلاني علي عون الذّي يؤدّي زيارة عمل إلى تونس.



وشدّد المرابط خلال جلسة عمل مع الوفد الجزائري عقدت بمقرّ إدارة "سيفات" على ضرورة تبنّي شراكة استراتيجيّة مع الشّقيقة الجزائر في مجال الصناعات الصيدلانية والتوجّه نحو تطوير الأدوية الجديدة ذات القيمة المضافة العالية، وتبادل الخبرات والتجارب خدمة لمنظومات الأدوية في كلا البلدين والرّفع من قيمة الاستثمارات والتّصدير في هذا المجال الحيوي.





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وخصّصت هذه الجلسة لتقديم بسطة عن شركة "سيفات" وطرق عمل وحداتها الإنتاجيّة وهيكلتها والآليات المعتمدة لتحسين مردوديّتها والرّفع من طاقتها التّصنيعيّة لدعم تغطية حاجيات السّوق المحلّية من مختلف أنواع الأدوية فضلا عن المساهمة في ترويج الدّواء التّونسي في الأسواق الإقليميّة والعالميّة.



وعاين وزير الصّناعة والإنتاج الصّيدلاني الجزائري خلال هذه الزيارة الميدانية التّجهيزات والتّكنولوجيا المعتمدة في مختلف وحدات الشّركة، مشيدا بالخبرات والكفاءات التّونسيّة في هذا القطاع الإستراتيجي.



وثمّن وزير الصحة بالمناسبة مجهودات إطارات وأعوان شركة "سيفات" للحفاظ على هذه المؤسسّة العريقة وضمان ديمومتها لتلبية حاجيات المواطنين من الدّواء.



ويشار الى أن زيارة العمل التي يؤديها الوفد الجزائري يومي 7 و8 ديسمبر إلى تونس، شملت عددا من المؤسسات التابعة لوزارة الصحة على غرار المستودع الرّئيسي للصيدلية المركزية للبلاد التونسيّة ببن عروس أين اطلع الوفد الجزائري على مختلف الفضاءات المعدّة لخزن الأدوية وتوزيعها وأساليب التصرّف فيها واستغلالها بأفضل الطّرق للسّهر على سلامة هذه المادّة الحيويّة واستمراريّة تزويد السّوق بالأدوية.

