مدير عام المرصد الوطني للتشغيل والمهارات: نحو مليون و300 شخص يشتغلون في العمل غير المنظم ومعظمهم من النساء

كشف المدير العام للمرصد الوطني للتشغيل والمهارات، فاخر الزعيبي، في تصريح لـ"وات"، الجمعة بسوسة، ان حوالي مليون و300 شخص يشتغلون في العمل غير المنظم ومعظمهم من النساء.



وأقرّ الزعيبي، في تصريحه الذي يأتي على هامش افتتاح تظاهرة "ايام المؤسسة" التي تحتضنها سوسة من 7 الى 9 ديسمبر 2023، ان هذا العدد يعد مقبولا مقارنة ببقية الدول الافريقية، الا انه يظل هاما مقارنة بعديد الدول في البحر الأبيض المتوسط.





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وأفاد في ذات السياق، ان المرصد قام، مؤخرا، بدراسة حول العمل "غير المنظم"، وشملت العينة 12 الف شخص، وذلك بالتعاون مع المعهد الوطني للإحصاء ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وخلص المسح الى ان العمل غير المنظم يمسّ جميع الشرائح بنفس الطريقة ومعظمهم من الشباب وذوي التعليم المتدني وأيضا حاملي الشهائد العليا بنسبة 10 بالمائة، ويشمل قطاعات الفلاحة والبناء والخدمات والتجارة.



ويعاني أصحاب العمل غير المنظم، وفق المسؤول، من إشكالية النفاذ الى مصادر التمويل، والتي تحول دون تنمية وحدة الإنتاج وتخول لصاحبها الالتحاق بالقطاع المنظم، اضافة الى غياب برنامج الدعم والمتابعة والتحسيس والتكوين والمرافقة لهذه الفئة. واكد ان الشباب الذين يستعملون تكنولوجيات الاتصال في القطاع غير المنظم لديهم رغبة كبيرة للخروج من وضعية العمل غير المنظم والانخراط في القطاع المنظم.



ولفت الزعيبي، في ذات السياق، الى ان العديد من العاملين في القطاع غير المنظم ليست لديهم رغبة في الانخراط في القطاع المنظم خوفا من فقدان مواطن شغلهم، مشددا على وجوب مساندة الدولة لهذه الشريحة عبر توفير الدعم اللازم لتطوير وحدات انتاجهم وتطوير انشطتهم وتحفيزهم على الانخراط في سياسة العمل المنظم.