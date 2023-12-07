الوكالة العالمية لمكافحة تعاطي المنشطات تمنح تونس مهلة ب4 أشهر لتسوية وضعيتها

اعلنت وزارة الشباب والرياضة في بلاغ اليوم الخميس أن الوكالة العالمية لمكافحة تعاطي المنشطات منحت تونس مهلة إضافية ب4 أشهر لاستكمال بقية الإجراءات المستوجبة لتسوية وضعيتها.



واوضحت الوزارة في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أنّ //الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات قد تلقّت ردّا من الوكالة العالمية لمكافحة تعاطي المنشطات، يقضي بمنح السلطات التونسية أجلا إضافيا ب 4 أشهر لاستكمال بقية الإجراءات المستوجبة لمطابقة المعايير الوطنية للمعايير الدولية في مجال مكافحة تعاطي المنشطات //.





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واضافت ان هذا الرد جاء بعد أن قامت الوزارة بمراسلة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ومدّها بالتوضيحات اللازمة حول الإجراءات التي تمّ اتخاذها بالتنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة لرفع بعض الاخلالات، المتمثّلة في وجود "عدم تطابق مع المعايير الدولية".



وكانت الوكالة العالمية لمكافحة تعاطي المنشطات قرّرت في نوفمبر الماضي تجميد نشاط الوكالة التونسية لمكافحة المنشطات ومنع تونس من حق استضافة البطولات والأحداث الإقليمية والقارية والعالمية. كما حجرت رفع العلم التونسي في البطولات والأحداث الإقليمية والقارية والعالمية، التي تنظمها منظمات دولية ( بخلاف الألعاب الأولمبية والألعاب الأولمبية للمعاقين)، وذلك حتى يتم استيفاء الشروط التي حددتها .

وتشير لائحة العقوبات ايضا الى انه لن يتم رفع العلم التونسي في الألعاب الأولمبية والألعاب الأولمبية للمعاقين، و ذلك حتى يتم استيفاء الشروط