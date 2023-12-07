الكويت الكويتي يعلن تعيين التونسي نبيل معلول مدربا للفريق الأول

أعلن نادي الكويت الكويتي امس الأربعاء تعاقده مع المدرب التونسي نبيل معلول للاشراف على مقاليد فريقه الأول لكرة القدم خلفا للصربي بوريس بونياك.



وقال النادي في بيان على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك " تعاقد مجلس إدارة نادي الكويت الرياضي مع المدرب التونسي القدير نبيل معلول لقيادة دفة الفريق الأول لكرة القدم في منافساته القادمة هذا الموسم ".

وكانت إدارة النادي قد أقالت المدرب السابق بونياك يوم الأحد الماضي بعد الخسارة أمام العربي بثلاثية نظيفة في الجولة الثامنة من البطولة الكويتية.



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وأشار البيان إلى أن معلول الذي كانت آخر محطاته الإشراف على تدريب الترجي التونسي في الموسم الماضي، سيصل إلى الكويت اليوم الخميس لتولي مهامه رسمياً.

وسبق لمعلول (60 عاما) أن درب الكويت الكويتي موسم 2021-2022 وقاده لتحقيق ثنائية البطولة والكأس كما سبق له تدريب منتخب الكويت عام 2015.

ويحتل الكويت الذي يضم في صفوفه الثلاثي التونسي طه ياسين الخنيسي وبلال العيفة وياسين العمري، المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة برصيد 17 نقطة متأخرا بفارق نقطتين عن القادسية المتصدر، كما يشارك الكويت في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي، حيث يحتل المركز الثالث ضمن المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط خلف الوحدات الأردني (9) والكهرباء العراقي (10) قبل جولة على الختام.





