انقلترا - المصري محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في عام 2023

توج الدولي المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنقليزي لكرة القدم بجائزة أفضل لاعب في عام 2023 التي اطلقها اتحاد مشجعي كرة القدم في انقلترا بعدما احتل المرتبة الأولى في استطلاع رأي الجماهير.



وتفوق صلاح على باقي منافسيه بالقائمة المرشحة المختصرة التي ضمت إيرلينغ هالاند ورودري ثنائي مانشستر سيتي وبوكايو ساكا لاعب آرسنال وكيران تريبيير وأولي واتكينز لاعبي نيوكاسل يونايتد وأستون فيلا على الترتيب ليحرز الجائزة للمرة الثالثة بعد عامي 2018 و2021.





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واحر صلاح 27 هدفا مع ليفربول في مختلف المسابقات خلال 2023 حتى الآن وقدم 17 تمريرة حاسمة لزملائه حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي الإنقليزي.



ويحتل ليفربول المركز الثاني في ترتيب المسابقة برصيد 31 نقطة بفارق نقطتين خلف آرسنال (المتصدر) فيما يتفوق على مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث بفارق نقطة وحيدة بعد مرور 14 جولة على انطلاق الموسم الحالي.



ويتصدر صلاح حاليا ترتيب هدافي ليفربول بمختلف المسابقات هذا الموسم بعدما أحرز 13 هدفا في 20 مباراة خاضها حتى الآن علما بأنه قدم 7 تمريرات حاسمة ايضا. كما يحتل المركز الثاني في قائمة هدافي البطولة الإنقليزية الممتازة هذا الموسم برصيد 10 أهداف بفارق 4 أهداف خلف هالاند (المتصدر).