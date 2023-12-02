معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية يستقر عند مستوى 99ر7 بالمائة خلال شهر نوفمبر 2023

استقر معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لشهر نوفمبر 2023، عند مستوى 99ر7 بالمائة وللشهر الثاني على التوالي، وفق معطيات نقدية ومالية أصدرها أمس، الجمعة، البنك المركزي التونسي.





وحافظ معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية، وفق الإنزلاق السنوي، على منحاه التصاعدي خلال السنوات الأخيرة، ليتحوّل من 13ر6 بالمائة موفى شهر نوفمبر 2020، الى 5ر6 بالمائة خلال نوفمبر 2021، ليدرك مستوى 27ر7 بالمائة خلال شهر نوفمبر 2022 ويستقر، حاليا، في حدود 99ر7 بالمائة. والجدير بالذكر أن معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية سجل، خلال سنة 2023، ذروة في مستوى 05ر8 بالمائة خلال شهر مارس 2023.

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