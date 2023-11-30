الرابطة المحترفة الثانية: لطفي الحناشي مدربا جديدا للقلعة الرياضية

تعاقدت الهيئة المديرة للقلعة الرياضية مع المدرب لطفي الحناشي للاشراف على أكابر فريق كرة القدم، خلفا للمدرب اقبال الرواتبي.

ويحتل القلعة الرياضية المركز 12 قبل الأخير في جدول ترتيب المجموعة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية برصيد 4 نقاط بعد 8 مقابلات.

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