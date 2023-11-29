دغفوس يشدد على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بالنزلة الموسمية التي قد تؤدي الى الموت في بعض الحالات

شدّد مدير عام المركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض دغفوس اليوم الأربعاء على أن الإصابة بالنزلة الموسمية من الممكن أن تؤدي إلى الموت خاصة لدى بعض الأشخاص الذين يعانون من هشاشة صحية،

موصيا بضرورة عدم الإستخفاف بها والالتزام بالإجراءات الوقائية لتجنبها.



ولفت رياض دغفوس في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء الى أن العديد من الفيروسات وخاصة منها المتعلقة بمرض "الأنفلونزا" و النزلة الموسمية و "الكورونا" تتكاثر وتنتشر بشكل مضاعف عندما تتقلص درجات حرارة الطقس وهو ما يستدعي التوقي منها أكثر خلال فصل الشتاء



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وأكّد على ضرورة أن تتلقى، الفئات من أصحاب الأمراض المزمنة والأمراض التي تتسبب في نقص مناعة الجسم و كبار السن والحوامل، التطعيم ضد النزلة الموسمية و الكورونا قبل التعرض إلى الإصابة بعدوى المرض بأسبوعين على الأقل داعيا إلى ضرورة غسل اليدين بالماء والصابون بصفة متقنة ومتكررة وتهوئة الغرف وتجنب التواجد في الأماكن المكتظة و الاتصال المباشر بالمصابين بالنزلة الموسمية أو الكورونا



ومن جانبها أوصت وزارة الصحة، في بلاغ لها حول أهمية الوقاية من النزلة الموسمية والإلتهابات التنفسية الحادة، المصابين بعدوى النزلة الموسمية أو الانفلونزا بضرورة وضع الكمامة على الأنف و الفم وتغييرها عدة مرات في اليوم ورمي المناديل الورقية المستعملة في سلة المهملات مشددة على عدم مشاركة الآخرين في استعمال أدواتهم اليومية كالمناشف و أدوات الأكل والشرب و إلى الحرص على تهوئة المنازل لمدة نصف ساعة في اليوم على الأقل.



ودعت الوزارة المصابين الى تناول الحساء الدافئ و المشروبات الساخنة واستهلاك الغلال الغنية بالفيتامين "ج" مثل القوارص مشددة على ضرورة الاستنجاد بالطبيب في حالة الشعور بضيق في التنفس أو تواصل ارتفاع درجات الحرارة رغم استعمال الدواء