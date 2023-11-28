إلقاء القبض على اربعة عناصر تكفيرية في كل من منوبة وصفاقس (الحرس الوطني)

تمكنت الوحدات الامنية بمختلف تشكيلاتها، من إلقاء القبض على أربعة عناصر تكفيرية في كل من صفاقس ومنوبة، من اجل الانتماء الى تنظيم إرهابي وصادرة في شأنهم أحكام بالسجن، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للادارة العامة للحرس الوطني.



واضاف البلاغ ان الوحدات الاستعلاماتية بمنطقتي الحرس الوطني بمنوبة وطبربة ومصلحة التوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بتونس، من إلقاء القبض على عنصرين مفتش عنهما لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل الانتماء الى تنظيم إرهابي وصادرة في شأنهما أحكاما سجنية لمدة سنة، و7 سنوات.





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كما القت دورية مشتركة بين الوحدات الاستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بالمحرس ومصلحة التوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بصفاقس، القبض على عنصرين مفتش عنهما لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل الانتماء الى تنظيم إرهابي ومحكومان بالسجن لمدة 4 سنوات.



وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.