بوعسكر: العدد النهائي والرسمي للمترشحين للانتخابات المحلية 7205 و54 بالمائة من الدوائر يمكن أن تشهد  تنظيم دورة ثانية

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن العدد النهائي والرسمي للمترشحين للانتخابات المحلية بلغ 7205 مترشحا من بينهم 1028 مترشحا للقرعة من ذوي الإعاقة، موضحا أن هؤلاء وبمجرد وصولهم للمجلس المحلي يتمتعون بكافة الحقوق للمشاركة في عمليات القرعة لبقية المجالس بالمساواة مع بقية الأعضاء.





وأوضح بوعسكر خلال نقطة إعلامية صباح اليوم الثلاثاء بمقر الهيئة الفرعية للانتخابات تونس 1 خصصت للإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا لانتخابات أعضاء المجالس المحلية والاستعدادات لبقية المسارالانتخابي إنه لن يتم تسجيل أي شغور في كل المجالس مضيفا ان الهيئة سجلت 68 ترشحا لمواطنين من ذوي الإعاقة للانتخابات المباشرة للمجالس المحلية، كما أن العدد الأكبر للمترشحين ينتمون إلى الفئة العمرية من 36 إلى 60 سنة بنسبة 69 فاصل 1 بالمائة،أغلبهم من الذكور بنسبة 86 فاصل 6 المائة.وبخصوص استتباعات انتخابات المجلس المحلية على المجلس الوطني للجهات والاقاليم اكد بوعسكرعلى انه لن يتم تسجيل شغور تركيبة هذا المجلس المتكون من 77 مقعدا باعتبار تسجيل ترشحات في كل الدوائر الانتخابية دن استثناء.



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وبين أنه قد تم رفض كل الطعون المقدمة، إما في الأصل أو في الشكل وعددها 58، مضيفا أن عملية قبول الترشحات أفضت إلى أن 90 بالمائة من الدوائر الانتخابية "تعددية" اي سجلت اكثر من ترشحين اثنين،كما أن 54 بالمائة من الدوائر وعددها 1148 دائرة يمكن أن تشهد تنظيم دورة ثانية .



وذكر بأن كلفة الدورة الواحدة للانتخابات تتراوح بين 40 و45 مليون دينار موضحا أن جانبا كبيرا من هذه الاعتمادات تصرف في تأجير أعوان المكاتب وأعوان التحيين وأعوان مراقبة الحملة الانتخابية إلى جانب خلاص فواتير المؤسسات والوزارات التي تساعد الهيئة على تنظيم الانتخابات مثل وزارة الداخلية والتربية، وأن الهيئة ستوضح كل النقاط المتعلقة بميزانيتها خلال الجلسة العامة القادمة في البرلمان في إطار مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2024.

