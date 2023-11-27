الترجي الرياضي: غدا انطلاق الرحلة نحو دار السلام و تسوية ملف شرارة بالتراضي

تنطلق غدا الثلاثاء رحلة الترجي الى عاصمة تنزانيا دار السلام بداية من الساعة الرابعة زوالا وذلك بمناسبة لقاء الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم التي ستجمعه بالهلال السوداني يوم الجمعة 1 ديسمبر القادم بداية من الساعة الخامسة مساء.





وافاد وليد قرفالة الناطق الرسمي للترجي الرياضي اليوم الاثنين "وات" ان "جميع اللاعبين سيكونون على ذمة الاطار الفني وسيشاركون في رحلة الغد نحو دار السلام بما في ذلك اللاعب البرازيلي رودريغو رودريغيز الذي كان تغيب عن مباراة الجولة الاولى يوم السبت الماضي والتي انتهت بفوز الترجي الرياضي امام النجم الساحلي بثنائية نظيفة".



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وتابع قرفالة ان "الرحلة ستكون عادية حيث من المنتظر ان تصل بعثة الفريق الى العاصمة التنزانية دار السلام يوم الاربعاء صباحا لتنطلق التحضيرات لمباراة الهلال السوداني".

وعلى صعيد اخر، اكد الناطق الرسمي للترجي الرياضي ان "الهيئة المديرة للنادي تمكنت من غلق ملف اللاعب الاردني محمد ابو زريق شرارة بصفة نهائية بعد ان توصل الطرفان الى اتفاق في الغرض وتم ابرام بروتوكول التفاهم مع اللاعب المذكور ".

يذكر ان الترجي الرياضي يحتل صدارة المجموعة الثالثة لكاس رابطة ابطال افريقيا ب3 نقاط بمعية بيترو اتليتيكو الانغولي الذي فاز نهاية الاسبوع المنقضي على الهلال السوداني بنتيجة 1-صفر.

ويلتقي بيترو اتليتيكو الانغولي يوم السبت القادم مع النجم الساحلي بملعب حمادي العقربي برادس في اطار ذات الجولة الثانية من المسابقة.

