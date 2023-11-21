قيس الزواغي مدربا لمستقبل قابس بعد فك الارتباط بالتراضي مع المدرب منير راشد

اعلنت الهيئة التسييرية للمستقبل الرياضي بقابس انها اتفقت مع المدرب قيس الزواغي لتولي المقاليد الفنية للفريق خلفا للمدرب منير راشد .

وستكون لقيس الزواغي أول مصافحة مع اللاعبين في حصة تمارين اليوم الثلاثاء بداية من الساعة الرابعة بعد الزوال .

وكانت الهيئة التسييرية للنادي اعلنت القطيعة بالتراضي مع المدرب منيرراشد وتقدمت له بجزيل الشكر على العمل المنجز طوال الفترة التي قضاها على رأس الإطار الفني لفريق " الجليزة





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وجاء قرار اعلان القطيعة بشكل مفاجئ حيث ان المدرب منير راشد الذي يواصل تجربته للعام الثاني مع فريق المستقبل القابسي سجل مع الفريق اربعة انتصارات مقابل هزيمتين الى حد الجولة السابعة في المجموعة الثانية ضمن الرابطة المحترفة الثانية.

ويحتل فريق ال"جليزة " المركز الثالث في الترتيب ب12 نقطة من 6 مقابلات وراء هلال الشابة المتصدر (16 نقطة من 7 مقابلات ) والترجي الجرجيسي الثاني ب13 نقطة من 6 مقابلات ولكن يبدو ان هزيمة المستقبل امام الملعب القابسي يوم الاحد بهدف وحيد من ضربة جزاء في دربي مدينة قابس عجلت بفك الارتباط بين الطرفين