الحوكمة العقاريّة: دورة تكوينية لتطوير كفاءات 20 صحفيا من أفريقيا

انطلقت أمس، الإثنين، بمقر الإتحاد الأفريقي بأديس أبابا بأثيوبيا، ورشة تكوينية، لفائدة تطوير قدرات 20 صحفيا من أفريقيا في مجال حوكمة الأراضي والتجارة.



وينظم الورشة المركز الأفريقي للسياسات العقارية والمنظمة الدولية للحق في التنمية، بمناسبة انعقاد الدورة الخامسة من مؤتمر السياسات العقارية في أفريقيا، بخصوص موضوع "تعزيز الحوكمة العقاريّة المستديمة في أفريقيا من أجل تسريع تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (زليكاف)" وذلك في الفترة من 21 إلى 24 نوفمبر 2023، في أديس أبابا.





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ويرجى من تنظيم الدورة التكوينية رفع مستوى الوعي وتحسين اداء الصحفيين المختصّسن فس الشأن الاقتصادي الأفارقة، في ما يتعلق بمعالجة مواضيع تتعلّق بسياسات الحوكمة العارية في أفريقيا وبالتجارة بين البلدان الأفريقية والحقوق العقاريّة للنساء وبمنطقة زليكاف.



وستتوّج الدورة التكوينية، بإحداث شبكة من الصحفيين الاقتصاديين، المدافعين عن سياسات عقارية دامجة وعن تجارة أفريقية. كما ستساعد الدورة الصحفيين على تحسين جودة التقارير الصحفية بخصوص كل المواضيع المتعلّقة بالحوكمة المالية في أفريقيا.



ويتم تنظيم مؤتمر السياسات العقاريّة في أفريقيا من قبل المركز الأفريقي للسياسات العقاريّة وهو مبادرة مشتركة بين لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي والبنك الأفريقي للتنمية.