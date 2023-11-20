حزب "القطب" يؤكد التمديد بخمسة أيام في فترة الاحتفاظ بمنسقه العام رياض بن فضل

أفاد حزب "القطب" بأن وكيل الجمهورية قرر يوم الأحد التمديد بخمسة أيام في فترة الاحتفاظ بمنسقه العام رياض بن فضل على ذمة فرقة أمنية، بعد أن جرى إيقافه الثلاثاء الماضي لدى عودته من الخارج.



واعتبر حزب "القطب"، في بيان الأحد، أن قرار الاحتفاظ لفترة ثانية ببن فضل "غير مبرر وغير معلل قانونا"، وطالب في المقابل بإطلاق سراحه.





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وأوضح أن ما تداوله بعض الإعلاميين ومسؤولون سابقون بشأن هذا الملف " يحمل الكثير من المغالطات والأكاذيب والهدف منه تشويه حزب القطب ورياض بن فضل".



وكان محمد علي غريب عضو هيئة الدفاع عن بن فضل قال الأربعاء الماضي إن الأسئلة التي طرحها المحققون على منوبه تعلقت باقتنائه قبل سنوات لأملاك مصادرة بموجب بتة.