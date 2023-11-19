سوسة : " الكُتّاب يتضامنون"... مبادرة إنسانية ومعرض جماعي لمساندة فلسطين

انطلقت اليوم الاحد بأحد الفضاءات الثقافية الخاصة بسوسة فعاليات معرض جماعي للكتاب بادر بتنظيمه عدد من الكتاب التونسيين تحت عنوان " الكتاب يتضامنون "، وذلك للتعبير عن موقفهم ضد الأعمال غير الإنسانية وجرائم الإبادة التي يذهب ضحيتها أهالي غزة والشعب الفلسطيني.





وقال المنظمون لهذا المعرض الجماعي ان مبادرة "الكُتَّاب يَتَضَامَنُون" التي تتواصل الى غاية يوم 3 ديسمبر 2023 تتمثل في تنظيم معرض كتاب يشارك فيه الكُتَّاب المبادرون بكتبهم ويتبرعون بعائداتها إلى ضحايا غزة عن طريق الهلال الأحمر التونسي.



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ويتخلل هذا المعرض أمسيات شعرية وحفل تواقيع وندوة حول أدب المقاومة، ويعبّر الكُتَّاب المشاركون من خلال هذه المبادرة عن تضامنهم المطلق مع ضحايا غزة والشعب الفلسطيني ورفضهم الأعمال غير الإنسانية وجرائم الإبادة في حقهم.

ودعا منظمو هذه التظاهرة جميع التونسيين لمواكبة وزيارة معرض " الكتّاب يتضامنون" الذي سيكون فرصة لتوفير دعم مالي لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة الذين ستصلهم إجمالي إيراداته عبر الهلال الأحمر التونسي.

ويتخلل المعرض الذي يحتوي على مجموعة واسعة ومتنوعة وقيمة من الكتب تزيد على ثمانين عنوانا أمسيات شعرية بتاريخ 22 و25 و29 نوفمبر الى جانب تنظيم حفل تواقيع يوم 24 نوفمبر بحضور الكتاب المشاركين وندوة حول أدب المقاومة يوم 02 ديسمبر.

ويؤكد المنظمون على الموقف الواضح للنخب التونسية ضد الجرائم المخزية التي تستهدف الأبرياء والمدنيين والأطفال ولم تستثنِ أحدا والتي تدمر كل شيء ولم يسلم منها مستشفى أو دور عبادة والتي تحرم الشعب الفلسطيني وأهالي غزة من الأساسيات الحياتية كالأدوية والأغذية والماء والكهرباء وتمنع وصولها.