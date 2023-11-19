الرابطة 2 - الجولة السابعة - النتائج الكاملة

في ما يلي النتائج الكاملة لمباريات الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم :
المجموعة الاولى
المجموعة الاولى
اليوم الاحد
ملعب حمام الانف
نادي حمام الانف - مستقبل وادي الليل 4-0
يوم امس السبت
في ملعب مساكن
هلال مساكن - مرجان طبرقة 2-1
في ملعب الطيب بن عمار بالعمران
شبيبة العمران - جمعية اريانة 3 - 0
في ملعب رادس البلدي
النجم الرادسي - نادي سبورتينغ بن عروس 1 - 0
في ملعب وادي الليل الاصطناعي
مستقبل وادي الليل - أمل حمام سوسة 0 - 0
في ملعب قربة البلدي
النادي القربي - القلعة الرياضية 1 - 0
في ملعب حمدة العواني بالقيروان
شبيبة القيروان - نادي حمام الانف 1 - 1
جندوبة الرياضية (معفاة)
الترتيب ن ل
نادي حمام الانف 17 7
جندوبة الرياضية 15 6
النجم الرادسي 13 7
شبيبة العمران 12 6
النادي القربي 11 6
هلال مساكن 11 7
شبيبة القيروان 9 6
أمل حمام سوسة 7 6
جمعية اريانة 6 6
مستقبل وادي الليل 5 7
سبورتينغ بن عروس 4 7
مرجان طبرقة 3 7
القلعة الرياضية 3 7
المجموعة الثانية
الاحد
ملعب الرجيش
مستقبل الرجيش - أمل جربة 1-2
ملعب المكنين
سبورتينغ المكنين - مكارم المهدية 0-0
ملعب 2 مارس بصفاقس
محيط قرقنة - الترجي الجرجيسي 1-1
ملعب سيدي بوزيد
اولمبيك سيدي بوزيد - هلال الشابة 0-1
ملعب قابس
الملعب القابسي - مستقبل قابس 1-0
في ملعب مدنين
اولمبيك مدنين - نسر جلمة 1-1
- امل الرقبة تطاوين ( معفاة)
الترتيب ن ل
1-هلال الشابة 16 7
2-الترجي الجرجيسي 13 6
3-مستقبل قابس 12 6
4-الملعب القابسي 11 7
5-أمل جربة 10 6
6-نادي أولمبيك مدنين 9 7
سبورتينغ المكنين 9 7
8-اولمبيك سيدي بوزيد 8 7
-أمل الرقبة 8 6
مكارم المهدية 8 6
11-محيط قرقنة 4 6
12 نسر جلمة 3 7
13-مستقبل الرجيش 1 6
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