الرابطة 2 - الجولة السابعة - النتائج الكاملة

في ما يلي النتائج الكاملة لمباريات الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم :





المجموعة الاولى



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اليوم الاحد

ملعب حمام الانف

نادي حمام الانف - مستقبل وادي الليل 4-0



يوم امس السبت

في ملعب مساكن

هلال مساكن - مرجان طبرقة 2-1



في ملعب الطيب بن عمار بالعمران

شبيبة العمران - جمعية اريانة 3 - 0



في ملعب رادس البلدي

النجم الرادسي - نادي سبورتينغ بن عروس 1 - 0



في ملعب وادي الليل الاصطناعي

مستقبل وادي الليل - أمل حمام سوسة 0 - 0



في ملعب قربة البلدي

النادي القربي - القلعة الرياضية 1 - 0



في ملعب حمدة العواني بالقيروان

شبيبة القيروان - نادي حمام الانف 1 - 1



جندوبة الرياضية (معفاة)





الترتيب ن ل

نادي حمام الانف 17 7

جندوبة الرياضية 15 6

النجم الرادسي 13 7

شبيبة العمران 12 6

النادي القربي 11 6

هلال مساكن 11 7

شبيبة القيروان 9 6

أمل حمام سوسة 7 6

جمعية اريانة 6 6

مستقبل وادي الليل 5 7

سبورتينغ بن عروس 4 7

مرجان طبرقة 3 7

القلعة الرياضية 3 7





المجموعة الثانية



الاحد

ملعب الرجيش

مستقبل الرجيش - أمل جربة 1-2

ملعب المكنين

سبورتينغ المكنين - مكارم المهدية 0-0

ملعب 2 مارس بصفاقس

محيط قرقنة - الترجي الجرجيسي 1-1

ملعب سيدي بوزيد

اولمبيك سيدي بوزيد - هلال الشابة 0-1

ملعب قابس

الملعب القابسي - مستقبل قابس 1-0

في ملعب مدنين

اولمبيك مدنين - نسر جلمة 1-1



- امل الرقبة تطاوين ( معفاة)



الترتيب ن ل

1-هلال الشابة 16 7

2-الترجي الجرجيسي 13 6

3-مستقبل قابس 12 6

4-الملعب القابسي 11 7

5-أمل جربة 10 6

6-نادي أولمبيك مدنين 9 7

سبورتينغ المكنين 9 7

8-اولمبيك سيدي بوزيد 8 7

-أمل الرقبة 8 6

مكارم المهدية 8 6

11-محيط قرقنة 4 6

12 نسر جلمة 3 7

13-مستقبل الرجيش 1 6