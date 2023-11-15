الرابطة المحترفة الثانية: انهاء العلاقة التعاقدية بين الأمل الرياضي بالرقبة والمدرب شهاب التيح

أعلن اليوم الأربعاء عن انهاء العلاقة التعاقدية بين الأمل الرياضي بالرقبة والمدرب شهاب التيح بالتراضي.



وكان المدرب شهاب التيح قد قاد فريق أمل الرقبة الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الثانية، في 6 مباريات، حقق خلالها انتصارين و تعادلين مقابل هزيمتين.

وانهزم فريق امل الرقبة في قابس في الجولة الماضية ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية (المجموعة لثانية) امام مستقبل قابس الذي يدربه منير راشد بنتيجة 1-3



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ويحتل الأمل الرياضي بالرقبة المركز الخامس في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط.